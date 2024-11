Torino, Vanoli: “C’è un po’ di rammarico, ma oggi ho visto passi avanti”

Un punto e un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata per Paolo Vanoli, undicesimo in classifica a quota 11 punti. L’allenatore granata ha così commentato l’1-1 con il Monza al termine della partita: “C'è un po' di rammarico, ma accogliamo il punto bene per la voglia con la quale è stato cercato. In alcune partite questo ci era mancato. E devi anche stare attento che non succeda lo scherzo. Oggi ho visto un passo in avanti".