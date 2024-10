Torino, Vanoli: “Out Ilic e Sosa, Linetty scelto capitano dalla squadra”

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Cagliari di Davide Nicola

Nancy Gonzalez Ruiz 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 15:02)

Vigilia di Serie A per il Torino, che domani pomeriggio, alle h. 18:00, scenderà in campo per l'ottava giornata di campionato. Dopo la seconda sconfitta stagionale contro l'Inter di Simone Inzaghi, i granata faranno visita alle tra mura dell’Unipol Domus. Paolo Vanoli ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Sarà complicata, si gioca in uno stadio caldo e non è facile. L'ho visto già in passato in B, Nicola è bravo e ha fatto salvezze miracolose: dobbiamo guardare a noi stessi per la nostra strada"

Vanoli sulle condizioni della squadra: "Domanda di riserva?" — Il tecnico granata ha fatto il punto sul momento della squadra "Siamo stati sfortunati: Sosa era tornato contento per il gol ma febbricitante, oggi nella rifinitura calciando ha sentito un problema e sta facendo esami. Si è fermato anche Ilic per un problema al tendine, non ci sarà. Tameze è febbricitante, gli abbiamo fatto fare un po' corsetta. Anche Walukiewicz è tornato in anticipo dalla Polonia, ma è recuperato. Dobbiamo superare questo momento: quando si cerca un alto livello, dobbiamo prevenire queste cose per non entrare in emergenza. Vorrà dire che diventeremo più forti con i giovani"

Buone notizie su Vlasic: "Sta molto bene, sono contento perché è importante per noi e in questa squadra mancava uno come lui. Lo vedo carico e con fame di fare qualcosa di importante. Anche gli altri stanno veramente bene: a volte si passano momenti belli, a volte meno. Ed è qui che esce la forza di una squadra".

La perdita di Zapata: "Difficile da sostituire" Paolo Vanoli è intervenuto anche in merito alla perdita del leader e bomber Duvan Zapata: "La perdita di Zapata è importante come capitano, come persona e come giocatore perché è difficile da sostituire. Dovremo attaccare diversamente l'ultimo terzo, con un po' più di qualità e palloni rasoterra. Anche Maripan e Sanabria sono tornati all'ultimo...Abbiamo proseguito nei nostri concetti modificando qualcosa". Il tecnico granata ha aggiunto: " Ora il suo percorso sarà lungo, ma lui è positivo. L'ho visto tranquillo, ci teneva a salutare i compagni e sarà vicino a noi, poi farà il suo percorso di riabilitazione. E' una persona importante".

"Dovremo attaccare l'area in maniera diversa" Sulla possibilità di cambiare il modo di giocare con Sanabria e Adams: "Perdendo un ariete come Zapata, un giocatore che fa reparto da solo, dovremo essere più bravi a giocare con le nostre punte a palla a terra e i traversoni dovranno essere più veloci. Dobbiamo attaccare l'area in maniera diversa: Zapata aveva tanta forza fisica, ora dovremo essere più corali per concludere. Ho fatto i complimenti a Sanabria, quest'estate aveva voglia di mettersi in mostra e ha fatto ottime prestazioni. Ha mandato un bel messaggio a Zapata, l'ho sempre visto coinvolgente ed è un ragazzo che ha qualità per dare tanto: lo ha già dimostrato in passato. E' una bella responsabilità, Sanabria saprà prendersela"

In merito alla questione capitano, Vanoli ha infine confermato che il prescelto sarà Linetty: "Il gruppo ha deciso Linetty, il capitano è lui"