Udinese, Runjaic: “Vittoria importante per la classifica”

L'allenatore Kosta Runjaic parla dopo la vittoria contro il Cagliari in sala stampa: l'Udinese, grazie ai 3 punti, sale al terzo posto in classifica.

Si presenta soddisfatto Kosta Runjaic in sala stampa, dopo che la sua Udinese ha vinto contro il Cagliari. La partita è finita 2-0, per quella che è stata la gara d'anticipo del venerdì sera. Le reti sono state di Lucca, fresco di convocazione con l'Italia durante le ultime partite di Nations League, e di Davis.

"Ottenuti tre punti importanti per la classifica"

La vittoria dei friulani consente a questi ultimi di salire al terzo posto in classifica, naturalmente in attesa del resto delle gare che si disputeranno fra sabato, domenica e lunedì. Runjaic in sala stampa si è detto più che soddisfatto, di seguito un sunto delle sue parole: "E' stata una partita fantastica, sono molto felice di vincere qui davanti ai nostri tifosi, senza neanche subire gol. Abbiamo avuto equilibrio nella gestione della palla e nell'attacco alla profondità; è chiaro, poi, che l'espulsione ci ha agevolati".