Nicolò Zaniolo ha vissuto una stagione molto positiva con l’Udinese, riuscendo a ritrovare continuità, fiducia e incisività nel gioco offensivo. Con i friulani si è messo in evidenza per il suo apporto in termini di gol e assist, diventando un punto di riferimento tra centrocampo e attacco e mostrando una crescita sia dal punto di vista della condizione fisica sia della gestione delle partite.

Le sue prestazioni hanno confermato un rendimento costante, con numeri importanti tra reti segnate e assist decisivi che hanno contribuito in maniera concreta al percorso della squadra. Zaniolo non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia della Nazionale, considerata un obiettivo centrale della sua carriera e una motivazione costante per continuare a migliorare. Il centrocampista ha inoltre parlato ai microfoni di TV12, soffermandosi proprio sul suo momento e sulle sue ambizioni future in azzurro.

UDINE, ITALIA - 18 APRILE: Nicolò Zaniolo dell'Udinese osserva durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e Parma Calcio 1913 allo Stadio Friuli il 18 aprile 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Le dichiarazioni di Zaniolo

Caricamento post Instagram...

"La Nazionale è il sogno di qualsiasi ragazzo quando comincia a giocare a calcio. Ho sempre sognato di giocare un Mondiale, mi ricordo di quando nel 2006 l’Italia lo ha vinto, ero in Francia a vedere la finale. La Nazionale è l’unico modo per riunire tutte le tifoserie, non esiste cosa più bella ed è una cosa stupenda. Ci tenevo tanto e ha fatto male non essere convocato ma vuol dire che dovevo fare di più. Uno dei miei più grandi obiettivi è far parte di quella rosa. È un momento difficile per la nazionale, ma bisogna restare tutti uniti.”.

Live Streaming

Il cambiamento dell'ex Roma

Nella stagione conha messo insieme un rendimento positivo e in crescita. Il centrocampista ha siglato 5 gol e 6 assist questa stagione con delle bellissime prestazioni, risultando spesso decisivo nella fase offensiva e diventando una pedina importante nello scacchiere della squadra. Le sue prestazioni hanno confermato un buon livello di rendimento complessivo, con numeri che testimoniano il suo impatto nel corso dell’annata.

IL CAMBIAMENTO DI NICOLO' ZANIOLO - “Sono venuto qui e mi sento benissimo, quando ti senti parte di un progetto e sai di essere importante per la squadra ti carichi ti senti come una persona nuova. Sono contento di essere così, naturalmente anche la mia esperienza mi porta a dare qualche consiglio ai più giovani. Siamo un grande gruppo, in campo cerco di dare una mano non solo dal punto di vista tecnico ma anche a livello umano e caratteriale”.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365