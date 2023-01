Un Milan a due facce a Lecce: sotto di due reti pareggia nella ripresa

Il Milan non sa più vincere? Vedendo le ultime tre gare sembrerebbe di sì, anche se quello che preoccupa maggiormente è l’atteggiamento a volte fastidioso dei ragazzi di mister Pioli. Contro la Roma la beffa era arrivata nel finale anche per qualche scelta sbagliata di Pioli, poi mercoledì era giunta la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Torino (in inferiorità numerica) e stasera un pareggio a Lecce che allontana sempre più i rossoneri dal Napoli, ormai lanciato verso lo scudetto. La gara del Via del Mare è stata a due volti per i rossoneri: un primo tempo orrendo e imbarazzante, chiuso sotto di due reti, anche a causa di un approccio sbagliato. L’autorete di Theo Hernandez dopo pochi minuti, il goal divorato da Di Francesco, il raddoppio di Baschirotto al 23’ e il tris sfiorato dai giallorossi, facevano presagire a una gara da dimenticare. Nell’intervallo Pioli avrà sicuramente strigliato i suoi ragazzi, troppo brutti per essere veri. Nella ripresa si è visto un altro Milan. Al 58’ il goal di Leao con la complicità di Falcone (non esente da colpe) e dodici minuti dopo il pareggio di capitan Calabria su assist di Giroud. Nel finale Messias ha colpito un palo, anche se poi l’assistente ha fermato tutto per fuorigioco, mentre il Lecce ha rischiato di vincerla con un clamoroso rischio di autogoal di Tomori. Un punto che alla fine va bene per come si era messa la gara, ma è anche vero che il Milan non può essere questo delle ultime uscite.