Vanoli è soddisfatto: “Abbiamo mostrato valore”

Il Torino di Vanoli è alla terza sconfitta consecutiva. La partita contro l'Inter, però, non scoraggia l'allenatore, che elogia i suoi per il carattere dimostrato questa sera contro i campioni d'Italia in carica.

Michele Bellame 5 ottobre - 23:52

Nonostante la sconfitta, Paolo Vanoli è soddisfatto: "L'uomo in meno non ci ha spezzato le gambe, ma Maripan non può fare un errore del genere". Il suo Torino è al sesto posto in classifica, ha prodotto un inizio di campionato veramente importante, ed escono dallo stadio dei nerazzurri a testa alta. Anche se, però, con quella di stasera, è la terza sconfitta consecutiva: "Non ci siamo illusi della partenza e non ci perderemo d'animo adesso dopo queste sconfitte". Continua Vanoli: "Abbiamo dei valori, l'abbiamo dimostrato lungo tutta la partita, ai miei posso solo fare i complimenti. Tutti, anche chi è entrato dalla panchina, ha mostrato di avere un'idea di gioco e di avere dei valori". L'allenatore del Torino parla anche del suo capitano: "E' presto per dire qualcosa, domani ci saranno gli esami strumentali".

Vanoli è al primo anno sulla panchina del Torino, dopo aver portato il Venezia alla promozione in Serie B. Vanoli ha giocato col Verona e col Parma, fra le tante, ma ha anche un'esperienza in Scozia con i Rangers ed in Grecia con l'Akratitos. Ha vestito la maglia della nazionale per due volte, ed ha segnato un gol all'esordio nell'amichevole contro il Belgio nel 1999 al Via del Mare a Lecce. Vanoli è stato anche collaboratore tecnico di Antonio Conte, nell'esperienza con l'Italia e con l'Inter.