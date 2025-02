Venezia, Di Francesco: “Dobbiamo crescere in qualità e nelle scelte”

Al Penzo decide Dybala su calcio di rigore. Gli arancioneroverdi, alla quattordicesima sconfitta in campionato, hanno sedici punti in classifica dopo ventiquattro giornate…

Davide Capano Redattore 9 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 15:36)

La quattordicesima sconfitta in campionato del Venezia arriva in casa contro la Roma di Claudio Ranieri. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Penzo ai microfoni di Dazn: "Altra sconfitta arrivata per un centimetro o se è mancato solo un episodio? Ottima gestione della palla e abbiamo creato tante situazioni di pericolo. Negli ultimi metri però dobbiamo crescere in qualità e nelle scelte. Il rigore è un rigorino che si dà adesso ma ci poteva stare anche per noi. Non sopporto più questi falli a centrocampo, dove l'attaccante sposta palla sfiora il difensore e diventa una punizione al contrario. È un calcio che va all'indietro e non in avanti. Sono stufo perché i ragazzi devono capire che i particolari fanno la differenza. Marcandalli ha cercato di togliere la gamba. Voleva il cambio, aveva i crampi ma doveva dirlo prima altrimenti cadiamo in questi errori che compromettono le prestazioni".

Venezia, Di Francesco dopo la Roma — "Cosa ho registrato dai nuovi? Lascia il tempo che trova questo discorso perché sono situazioni da leggere meglio - spiega il tecnico arancioneroverde -. Di rigori ne abbiamo subiti diversi anche con i vecchi. La Roma ha vinto nei particolari. Il possesso palla migliore non determina nulla, sono la cattiveria e la convinzione a fare la differenza. A due minuti dalla fine la punizione va messa dentro, non bisogna cercare di giocare. Dobbiamo crescere e diventare giocatori di livello.

Cosa manca oltre ai dettagli? Abbiamo messo dentro ragazzi interessanti ma va fatto questo step. Manca la scintilla. Dire che questa squadra non gioca non lo posso dire, ma vanno migliorate queste cose. Poi ci sono le caratteristiche dei giocatori ma noi dobbiamo velocizzare questa crescita altrimenti poi diventa troppo tardi. Ben Yedder al Penzo? Ne dovete parlare con la società. Non è un giocatore del Venezia. Lo stiamo valutando ma non dipende da me. Non scelgo io. Posso dare solo un giudizio tecnico".

Di Francesco in conferenza — Il tecnico del Venezia è poi intervenuto in sala stampa: "Stato d'animo dopo questa partita? La differenza la fanno sempre i 20-25 metri finali. La qualità nelle scelte finali deve essere sempre migliore, è quello che posso rimproverare ai ragazzi. Il possesso palla superiore non serve se è fine a sé stesso, rigorino per la Roma, rigorino a noi non dato, ma noi dobbiamo fare meglio in quella zona di campo. Abbiamo sofferto la Roma più sui calci piazzati che sul gioco. Ci lavoriamo tanto, ma poi serve a poco giocare bene se non si fa gol.

Eusebio Di Francesco (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Fila? Ragazzo che si è mosso bene, era tra quello che seguivamo. Poi se Shomurodov non ce lo date... Ma non è per parlare di Shomurodov, Fila è giovane, ha fatto bene, poi bisogna essere concreti negli ultimi 20-25 metri. Abbiamo fatto tante sconfitte ultimamente per un filo di lana, è un grande peccato.

Se mi sono arrabbiato più della condotta dell'arbitro oggi? Sono andato a parlare serenamente con Zufferli. Per me il calcio sta andando in una direzione sbagliata, per me non era rigore nemmeno quello non dato su Mancini. Ma se in ogni caso si fischiano ogni contatto è sbagliato, nel rigore c'era prima un fallo dell'attaccante. Ma è un discorso generale, il difensore è diventato più 'fighetta' dell'attaccante. Marcandalli lo ha toccato, quindi va bene. Ma per coerenza dall'altra parte Mancini lo prende il nostro centrocampista mentre cade e quello non lo ha dato. Dunque serve essere equi.

Se mi aspettavo di meglio dal mercato di gennaio? Non è il momento di tirare le somme. Le dinamiche interne le teniamo per noi, poi il direttore ha parlato del fatto che c'erano degli obiettivi che non sono stati possibili da raggiungere. Posso solo tirarmi su le maniche e lavorare.

Ben Yedder in tribuna? E' un giocatore che la società sta valutando, valuteremo. E' un giocatore che non è del Venezia, sono sette mesi che non gioca, dobbiamo valutare con attenzione questo aspetto".