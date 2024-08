Venezia, Di Francesco: “Dobbiamo limare gli errori individuali”

All’Olimpico decidono Andersen, Castellanos, Zaccagni e l’autogol di Altare. Gli arancioneroverdi nel prossimo turno saranno impegnati sul campo della Fiorentina domenica 25 agosto alle 18.30

Davide Capano Redattore 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 23:14)

La prima sconfitta in campionato del Venezia arriva sul campo della Lazio. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match in conferenza stampa: "Abbiamo avuto un ottimo approccio andando in vantaggio e mettendo in difficoltà la Lazio. Dopo il gol subito per una nostra ingenuità è cambiata la partita, ci siamo abbassati e poi è emersa la qualità degli avversari. Siamo stati bravi a rimanere in partita, nel secondo tempo davamo la sensazione di poter far male. Poi la Lazio ha giocatori importanti e di gamba per farti male, peccato per il terzo gol perché stavo preparando dei cambi per modificare la partita. Gli errori servono e ci faranno bene perché dobbiamo crescere

Venezia, Di Francesco dopo il ko dell'Olimpico — "Siamo in crescita - prosegue l'allenatore degli arancioneroverdi -, abbiamo cambiato tanto a livello di identità. Non è la Serie B ma la Serie A, ci vuole coraggio e per mentalità voglio sempre provare a far male agli avversari, non dobbiamo chiuderci nella nostra area. Per alcuni momenti della partita ci siamo riusciti, poi dobbiamo anche completare e migliorare la squadra ma questo la società lo sa"

Eusebio Di Francesco (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

"Sono soddisfatto del lavoro di questi ragazzi che hanno anche poca esperienza in questo campionato. Hanno bisogno di avere coraggio anche in uno stadio come l'Olimpico. Per esperienza dobbiamo crescere rispetto a squadre come la Lazio, dobbiamo limare questi errori individuali che ci hanno tolto qualcosa".

Di Francesco ha le idee chiare — "Io voglio società che mantengono la categoria - chiarisce Di Francesco -, voglio riprendermi quello che ho perso lo scorso anno. Il Frosinone non meritava di retrocedere e lo ripeto, spero di riprendermi quello che ho lasciato lo scorso anno".

"La Lazio di Baroni? Castellanos non mi ha fatto bene ultimamente, questi ottimi giocatori possono far male a me e ad altri. La Lazio ha messo dentro giocatori di gamba, il calcio sta andando verso questa direzione e sono state le scelte giuste. Alzando il livello dell'intensità si può far male anche a squadre più forti della nostra e anche i cambi hanno fatto la differenza".