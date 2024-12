Venezia, Di Francesco: “Dovremo essere bravi a non farci schiacciare”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus

Davide Capano Redattore 13 dicembre 2024 (modifica il 13 dicembre 2024 | 13:42)

Il Venezia è ospite domani alle 20.45 della Juventusdello squalificato Thiago Motta. Dopo il pareggio con il Como, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara dell'Allianz Stadium in conferenza stampa: "Dal punto di vista degli assenti, non ci sono modifiche, rimangono gli stessi. Dopo l'ultimo allenamento farò la lista, Haps era stato fuori per influenza, ma bene o male ci saranno gli stessi convocati dell'ultima settimana. Se fiducia della società mi fa sentire più forte? Fa piacere un attestato di stima legato al lavoro, ovvio che non siamo ripagati dai risultati. E' un dato di fatto, ma continuiamo a lavorare con serietà, per cercare di far crescere i giovani e la squadra dando un'identità, e in questo percorso è innegabile avere il sostegno della società".

Venezia, Di Francesco prima della Juventus — "La Juventus che ha appena schiantato il City? Anche prima del City sapevamo che fosse forte - spiega l'allenatore arancioneroverde -, è una squadra solida, specialmente in casa. Storicamente è così. E' una partita difficile, ma dalla quale può arrivare anche qualcosa di positivo". .

Come si affronta la Juve? Ha un allenatore che ha nel possesso palla la sua arma preferita, ma con il City abbiamo visto che ha vinto grazie agli attacchi diretti. Potenzialmente sarà diversa la gara di domani, dovremo essere bravi a non farci schiacciare. Come si aiuta Candela? Di errore ne abbiamo fatti tanti, non solo lui. Ce li siamo un po' divisi, vale il noi in questo caso. Deve solo capire che attraverso il lavoro su quelle che sono le pecche se ne viene fuori, tutti possiamo sbagliare. Vorrei che si potessero limitare gli errori individuali, li preferisco di squadra se proprio arrivano".

Ancora Di Francesco — "Come ho imbrigliato la Juve l'anno scorso (Juventus-Frosinone 3-2 del 25 febbraio 2024, nda)? Maledetto quel gol di Rugani - prosegue ridendo Di Fra -. Avevano avuto predominio, ma eravamo stati pericolosi. Noi abbiamo giocatori bravi nelle ripartenze, non tantissimi, ma siamo più bravi a portare diversi uomini dentro l'area, anche per dare i palloni giusti a Pohjanpalo. Tornando all'anno scorso, fu un vero peccato. Qualcosa ho lasciato? Spero di riprendermelo.

Di Francesco (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Cosa può fare la coppia Oristanio-Pohjanpalo per migliorare nell'affinità? Qualcosa di interessante stanno facendo, alla fine dovrebbero andare a concretizzare un po' di più, non tanto nell'ultima che è stata anche una partita un po' particolare dove siamo mancati proprio in determinazione sottoporta senza pensare ai singoli errori, ma pensando che ci sarà sicuramente un'altra opportunità per rifarsi".

Di Fra e il regalo di Natale... — "Quattro punti fra Juve e Cagliari come regalo di Natale? Non amo parlare di questo, penso che ci dobbiamo concentrare sull'atteggiamento, sullo staccarci il meno possibile dalle partite. E' successo anche con il Como di prendere gol subito nel secondo tempo pur in una partita particolare per le condizioni metereologiche.

Se è la partita di Nicolussi Caviglia? Non gliel'ho chiesto, ma con lui sto lavorando tanto dal punto di vista tecnico, tattico e sull'essere leader, può fare questo step ulteriore".