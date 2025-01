Venezia, Di Francesco: “Un buon punto per come si era messa la partita”

Al Penzo decidono Pohjanpalo e Sebastiano Esposito. Gli arancioneroverdi, al quinto pareggio in campionato, hanno quattordici punti in classifica dopo diciannove giornate…

Davide Capano Redattore 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 17:57)

Il quinto pareggio in campionato del Venezia arriva in casa contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match del Penzo in conferenza stampa: "Se è un buon punto? Secondo me è un buon punto, per come si era messa la partita, sicuramente l'Empoli ha fatto meglio di noi. In altre occasioni avremmo meritato di più, oggi ci teniamo stretto il punto. Forse siamo stati un po' troppo pensierosi, non la nostra miglior partita. Nella ripresa siamo stati più puliti, ho inserito anche Andersen e siamo migliorati".

Venezia, Di Francesco dopo l'Empoli — "Oristanio come sta? Aveva qualche fastidio già in settimana - spiega l'allenatore arancioneroverde -, quando non ne aveva più l'ho tolto. Il non aver fatto tutti i cambi un messaggio per il mercato per la coperta corta? Devo dire che ho scelto di continuare così per fare cambi nel secondo tempo, ma poi non aveva più molto senso. Ho optato per mantenere la squadra che avevo scelto. Poi sappiamo che dobbiamo migliorare la squadra e avere giocatori in panchina differenti.

Eusebio Di Francesco (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Venezia cresciuto nel riconoscere i momenti della partita? Sì, è vero questo è un aspetto positivo. L'arma del gioco e della aggressività non deve mai mancare, è stata una partita un po' sentita. Per avere più chance serve coraggio. Un bilancio? La realtà dice che ne abbiamo 14 di punti e dovremo fare di più, non possiamo fare di più. Dobbiamo lavorare per migliorare".

Ancora Di Fra — "Stankovic migliorato tanto anche per merito mio? Il primo merito è suo - chiarisce Di Fra -, noi lo supportiamo, è un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli l'umiltà. Al di là delle parate, è migliorato tanto nella sicurezza e nelle uscite, nella tranquillità che trasmette. Dal mercato cosa può arrivare per migliorare? E' un girone di andata nel quale mi aspettavo qualche punto in più, ma sono quelli, dovremo lavorare in quella direzione per portare punti a casa. Manca fisicità, struttura e la possibilità di avere giocatori differenti da quelli che già abbiamo, per esempio nell'avere qualcuno che attacca la profondità".