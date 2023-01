Venezia e Cittadella, due rigori e un rosso: pari e patta nel derby salvezza

Il 28enne attaccante finlandese del Venezia, Joel Pohjanpalo, è riuscito a creare alcuni pericoli, ma senza incidere sul risultato. A dieci minuti dal termine scossa alla partita, con l'espulsione per il neo entrato Haps. Con il Venezia in dieci, a quel punto il Cittadella in superiorità numerica ha provato ad assediare la porta del Venezia senza però trovare la via del gol.