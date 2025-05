Venezia, Di Francesco: “Questa squadra ha dato tutto quello che poteva”

Il tecnico degli arancioneroverdi in sala stampa

Eusebio Di Francesco è poi intervenuto in sala stampa per commentare Venezia-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Difficile accettare questa retrocessione dopo una prestazione di questo genere. Ringrazio questo pubblico eccezionale e tutto il gruppo per il tipo di gara che ha disputato. L’inesperienza purtroppo alla fine ha pagato soprattutto nelle gare più importanti. La salvezza sarebbe stata meritata per quello che abbiamo lavorato ogni giorno e per gli sforzi fatti da me, dai giocatori e dalla società per tutta la stagione. La squadra ogni partita ha lottato e durante le diverse difficoltà ha cercato di reagire e trovare le giuste motivazioni per ripartire. Il dispiacere è veramente grande per non aver raggiunto una salvezza di fronte ad un pubblico veramente grande. Hanno visto una squadra che ha lottato fino all’ultimo per farcela. Anche oggi abbiamo fatto una grande gara, pagando poi delle piccole ingenuità. Mi è successo anche l’anno scorso. Personalmente un pizzico di fortuna in più non guasterebbe. Ci vuole anche quella: grande parata di Di Gregorio, poi calcio d’angolo nostro, contropiede e prendiamo gol. Sul futuro: ho bisogno di staccare, veramente ci ho messo grandissimo impegno come ho sempre fatto nella mia vita di uomo e come professionista. A livello umano ho trovato un gruppo straordinario, ci incontreremo in settimana. Siamo tutti un po’ arrabbiati. Se abbiamo centrato la richiesta del ds Antonelli di essere una squadra scomoda? Scomodi lo siamo stati senz'altro. Lascia un po’ il tempo che trova il concetto di scetticismo, mi sono tolto delle soddisfazioni importanti in carriera, mi fa piacere che la gente abbia apprezzato, ma non è una vittoria. Io vivo per dare emozioni, ma oggi non posso essere soddisfatto, perché siamo retrocessi. L’anno scorso è stata anche un po’ più bruttina. Cercheremo di rifarci quanto prima".