Venezia, Di Francesco: “Meritavamo di vincere, la rabbia è tanta”

Al Penzo il match finisce senza gol. Gli arancioneroverdi, all'ottavo pareggio in campionato, hanno diciassette punti in classifica dopo ventisei giornate…

Davide Capano Redattore 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 17:50)

L'ottavo pareggio in campionato del Venezia arriva in casa contro la Lazio di Marco Baroni. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara del Penzo ai microfoni di Dazn: "Tre della Lazio migliori in campo? Non torna tanto sulla partita. I voti sono del pubblico? Saranno tutti laziali allora (ride, ndr). Se uno ha visto la partita non può dire che non meritavamo la vittoria. Meritavamo di vincere, abbiamo fatto di tutto. Siamo tanto delusi di non aver portato a casa i tre punti, abbiamo messo molto in difficoltà la Lazio".

Venezia, Di Francesco dopo la Lazio — "Sono arrabbiatissimo - spiega il tecnico arancioneroverde -, ma non posso rimproverare più di tanto i ragazzi. Mi fa rabbia non averla vinta, era giusto così. C'è tanta ingiustizia ultimamente, il Venezia non merita questa classifica. siamo sempre qui a rimpiangere una mancanza di un gol per centimetri. Ci sono demeriti nostri per non aver segnato, ma a volte ci dice male per tanti episodi. A livello di prestazione e atteggiamento, non si può dire niente oggi al Venezia. Vedo spesso prendere magari sul c*** un giocatore con la palla che termina in porta, mentre a noi non capita e ci fa incaz****. Una squadra che mostra di avere 16 punti e che invece trova una differenza sottile contro la Lazio. Abbiamo avuto un buon atteggiamento in campo e anche a livello tattico.

Eusebio Di Francesco (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Abbiamo fatto una grande partita, ci manca la ciliegina sulla torta. Questo è il grande peccato. Abbiamo bisogno di una vittoria, la prestazione di oggi ovviamente me la tengo. Ci dormirò sopra ora e ripartirò ancora più forte. Sono dispiaciuto, rammaricato. C'è tanta frustrazione, passerà. Mi sono reso conto che la vittoria era alla nostra portata. La Lazio oggi era in difficoltà rispetto alle altre partite".

Le parole di Zerbin e Maric a Dazn — Alessio Zerbin, uno degli acquisti del mercato di gennaio del Venezia, ha parlato dopo il match: "Siamo sempre a centimetri dalla vittoria, questo fattore manca e scoccia. Siamo però vivi e ci mettiamo l'anima. Lo promettiamo a tutta la società per provare a fare tutto per salvarci. Ho visto che il gruppo lavora, in settimana dà l'anima e abbiamo parlato tra noi per cercare la soluzione per raggiungere l'obiettivo. Visto ciò che abbiamo fatto oggi, possiamo comunque essere sulla strada giusta".

Anche Mirko Maric, arrivato in prestito dal Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Oggi proprio abbiamo pressato per 90 minuti: siamo bravi e possiamo vincere. Purtroppo non abbiamo segnato, anche io ho avuto una grande occasione ed è uscita di poco. Serve una vittoria per sbloccare questa situazione. Nonostante sia arrivato da poche settimane, mi sento qui come fossi da anni. Spero di poter contribuire per la salvezza".