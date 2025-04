Venezia, Di Francesco: “Lo spirito battagliero non deve mancare”

L'allenatore degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza di Alessandro Nesta

11 aprile 2025

Il Venezia riceve domani alle 15 il Monza di Alessandro Nesta. Dopo il pareggio con il Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così la gara del Penzo in conferenza stampa: "Da domani parte per noi un mini torneo di 7 partite, questa è la prima. Abbiamo bisogno di un Venezia 'on fire', presente per tutta la partita, da domani diventa importante. L'handicap è quello dei 5 punti da recuperare. Dobbiamo viverla nel modo giusto. Il Monza ha un allenatore che capisce di calcio, ho avuto piacere di giocare con lui da avversario e in Nazionale, un ragazzo in gamba, squisito ed anche competente. E' una squadra con dei valori, che non è riuscita ad esprimerli, noi dobbiamo lavorare su questa loro difficoltà".

Venezia, Di Francesco prima del Monza — "Come sta il Venezia? Abbiamo Sagrado fuori per un risentimento - spiega l'allenatore arancioneroverde - e Schingtienne che non ha ancora recuperato.Riabbiamo Duncan e Maric.Se mi aspetto una squadra più spregiudicata? Noi penso che siamo già abbastanza spregiudicati come atteggiamento, nel coraggio di andare davanti anche contro le squadre più forti. Dobbiamo liberarci di tanti discorsi che vengono fatti, per esempio sul fatto di non fare gol. Nasce da tante cose che devono essere fatte meglio prima. Abbiamo fatto gol su autorete, ma ci eravamo preparati sui piazzati sapendo che in quelle situazioni dovevamo fare certi movimenti per mettere in difficoltà la difesa.

Eusebio Di Francesco durante Lecce-Venezia di domenica 6 aprile 2025 (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Quanto pesa il fatto di andare sempre vicini alla vittoria, senza centrarla? Più enfatizziamo e peggio è. Mettetevi nei panni di chi pensa questo. Sappiamo che è importante vincere, ma non è produttivo pensarci troppo. Compattezza e spirito battagliero li abbiamo e non devono mancare".

Ancora Di Francesco — "Se ho dei dubbi sulla formazione? Un paio sì - prosegue Di Fra -, me li tengo. Davanti possiamo sempre cambiare. Il Venezia è una squadra e deve vincere le partite insieme.

Se c'è qualche giocatore da cui mi aspetto qualcosa in più in questo finale? Tutti possiamo dare qualcosa in più, in primis io. Questo è un gioco di squadra. Dobbiamo sempre ragionare così, poi è normale che da qualche giocatore possa aspettarmi qualcosa in più, ma anche da chi non gioca. Chi è entrato con il Lecce per esempio ha dato qualcosa in più.

Cosa è successo a Oristanio che nella prima parte di stagione ha dato molto? Ha avuto qualche problema fisico, l'attesa su di lui è stata molto più alta. Ma c'è un percorso: negli ultimi anni non aveva mai giocato con questa continuità, è passato da una fase anche involutiva, ma ora sta tornando, spero possa brillare con questa primavera, così come lo spero in Yeboah. Sono giocatori di qualità che possono dare qualcosa in più".

Le altre parole del tecnico — "Se Zampano sta bene? Sì, ha avuto un po' di febbre - rivela il mister dei lagunari -, di quelle 'da asilo' che ci attaccano i nostri figli. Oggi si è allenato con la squadra. Se Duncan è pronto a partire da titolare? Nì, si è allenato un po' con la squadra, ma un allenamento non intensissimo anche oggi ha fatto un buon allenamento, l'importante che abbia superato questo piccolo problema al polpaccio che lo aveva frenato. Un fastidio fastidioso direi.

Se Marcandalli ha un problema di preparazione? No, arriviamo a fare anche 10 km ad allenamento e lui li fa. A volte anche le pressioni sono un fattore e ci sta facendo l'abitudine.

Se bisogna considerare la voglia che ha il Monza di dimostrare di non aver mollato, visto che è partito in vantaggio in 3 delle ultime 4 gare? Su questo statene certi, se fossi dall'altra parte verrei a fare la partita non dico della vita, ma importante. Non ci aspettiamo un Monza rinunciatario, al contrario, ha dimostrato di aver tenuto testa a tante. Ovvio che avendo questa 'crisi' di risultati non aiuti".