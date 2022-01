Venezia, Niederauer: “È nostra intenzione disputare la partita contro l’Inter”

La nota del presidente della società lagunare prima del match di San Siro

Il Venezia sarà ospite domani alle 18 dell'Inter di Simone Inzaghi, che mercoledì ha raggiunto i quarti di Coppa Italia alla fine dei tempi supplementari. Dopo il pareggio di domenica con l'Empoli, il presidente del Venezia Duncan Niederauer in una nota ha spiegato così la situazione del club lagunare in vista della gara di San Siro: "La battaglia con il Covid sta continuando per il mondo e ora sta avendo un impatto importante sul nostro campionato di calcio per la terza stagione consecutiva. La Lega e tutti i club hanno lavorato duramente insieme per gestirlo nel miglior modo possibile. Dal punto di vista del Venezia FC, ci impegniamo a fondo per trovare il giusto equilibrio tra la salute dei nostri giocatori e la regolarità del campionato. Sottoponiamo i nostri giocatori ai test in modo rigoroso, a volte oltre quanto richiesto dalle regole. Prendiamo inoltre tutte le precauzioni possibili per limitare il contagio, cosa molto difficile per tutti noi nel mondo, vista la facilità con cui si diffonde questa variante. A partire da questa sera, dopo aver completato i test ieri e ancora questa mattina, possiamo affermare quanto segue mentre ci prepariamo per la partita in programma domani contro l’Inter: In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa lista, 5 risultavano positivi nel momento in cui l’abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano. Coloro che si recheranno a Milano in questo momento sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore, e stasera verranno testati nuovamente come previsto dal regolamento".