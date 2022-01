Venezia, sei componenti del gruppo squadra negativi al Covid

Intanto da oggi è partita la prevendita per la gara con gli uomini di Spalletti di domenica 6 febbraio

Buone notizie in casa Venezia, dopo i quattro casi di positività annunciati ieri. Come riporta trivenetogoal.it, sono sei i componenti del gruppo squadra che da oggi sono negativi al Covid. Una volta sostenute le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, i sei potranno riaggregarsi al gruppo squadra, ancora in attesa di comunicazione ufficiale della società.