Venezia, Zanetti: “Dobbiamo essere al 110% per fare punti a Cagliari”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta sarda

Il Venezia va a Cagliari puntando al secondo risultato utile consecutivo. Dopo il pareggio interno col Torino lunedì sera, il tecnico Paolo Zanetti presenta il match della Unipol Domus nella conferenza stampa della vigilia: “Contro una squadra che giocava molto bene sui riferimenti e sui livelli fisici, andando a uomo a tutto campo, aveva una logica giocare con attaccanti che non diano punti di riferimento. Non è una bocciatura per Henry, mi sono piaciuti Okereke e Johnsen e la soluzione con attaccanti rapidi, potrebbe essere un esperimento ripetibile, non so se in questa partita. E’ arrivato da poco, non c’è fretta di spingerlo per forza, come altri può fare panchina per motivi fisici, tattici e strategici. Schnegg ha bisogno di un po’ di tempo, viene dalla Serie B austriaca e lo vedo psicologicamente un po’ in difficoltà. Molinaro non può giocare tutte le partite, mentre Mazzocchi potrebbe giocare anche a sinistra. Aspettando Haps ho un’alternativa in più. Caldara e Vacca sono della partita, Antonio si è allenato a parte sia ieri che oggi. Vedo difficile un suo impiego dall’inizio. Caldara ha avuto la febbre fino a mercoledì, ora sta meglio e vedremo”.