Venezia, Zanetti: “Mihajlovic ha le palle e la squadra è un po’ il suo specchio”

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta di Bologna

Il Venezia, ospite domani alle 15 del Bologna di Siniša Mihajlović, vuole continuare a fare punti dopo la storica vittoria contro la Roma. Intanto il tecnico Paolo Zanetti presenta così il match del Dall’Ara nella conferenza stampa della vigilia: "Il Bologna è una squadra importante perché lo dice la classifica. Ha giocatori importanti di qualità e un allenatore molto bravo sia a livello tattico che temperamentale. Mihajlović ha le palle e la squadra è un po’ il suo specchio. I complimenti per il Bologna finiscono qui. Dobbiamo fare una partita importante per metterli in difficoltà. Lezzerini non è ancora recuperato, Crnigoj non ci sarà e tornerà per la prossima, mentre Vacca e Johnsen sono a pieno regime. A livello di tenuta fisica ci sono, Vacca devo decidere come impiegarlo, così come Dennis. Non giocherò con la difesa a tre, non vedo motivo per cambiarla. Abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro, abbiamo spinto veramente tanto, abbiamo consolidato le cose che abbiamo fatto bene correggendo le cose che abbiamo fatto. Dal punto di vista offensivo credo che ogni partita abbia la sua storia. Non garantisco che domani vadano in campo gli stessi giocatori che si sono visti con la Roma. Se noi siamo al 100% possiamo fare la nostra figura, al contrario perdiamo contro chiunque. Con la Roma abbiamo avuto il coraggio che non avevamo avuto a Genova".