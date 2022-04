Derby del Nordest, Venezia: Zanetti “Non riusciamo mai a portare gli episodi dalla nostra”

Al Penzo decide un gol nel recupero di Rodrigo Becao. Friulani in vantaggio su rigore con Deulofeu, momentaneo pari arancioneroverde di Henry

La diciannovesima sconfitta in campionato del Venezia arriva in casa contro l’Udinese. L’allenatore Paolo Zanetti ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: “Nella parte bassa della classifica non cambia molto perché perdiamo tutti sempre. Noi oggi al 94esimo avevamo pareggiato una partita strameritata e con la forza della disperazione siamo andati a rimetterla in piedi. Per la quinta volta nel corso del campionato abbiamo preso gol in pieno recupero, ovviamente la nostra partita sarebbe stata diversa senza questi episodi. C’è sicuramente una componente psicologica nel fatto che subiamo gol sempre alla fine. È stata una partita combattuta e fisica, noi ci siamo stati dentro e siamo stati bravi a recuperare da un rigore che poteva stenderci. Abbiamo dei limiti e dobbiamo renderci conto di chi siamo, ma se giochiamo come oggi da squadra ce la giocheremo fino in fondo, perché per me ce la possiamo ancora fare”.