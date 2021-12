Venezia, Zanetti: “Spero di festeggiare il Natale con un buon risultato”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con i biancocelesti

“Dovremo essere bravi noi a costruire tante occasioni - continua il mister arancioneroverde -. Dietro dovremo riuscire a contenere perché hanno un attacco esplosivo che segna tanti gol. Il gol che abbiamo preso dopo 30 secondi? Una cosa abbastanza anomala, quando capita non ho molto da dire se non fare i complimenti ai ragazzi perché sono rimasti in partita. Questo tipo di gare magari finiscono 3-0 o 4-0 invece siamo riusciti a rimanere a galla. Il gol della Sampdoria è stato perfetto, un’azione di prima impressionante e di altissimo livello. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi. La Lazio fatica in trasferta? Dobbiamo concentrarci su quello che facciamo noi. La Lazio è più forte di noi, noi dovremo sfruttare la spinta del pubblico per provare a fare risultato. Sarà la nostra arma in più per colmare il gap. Ebuehi assieme a Kiyine è stato il migliore a Genova. Anche Haps è diventato affidabile e ha limato gli errori. Henry può fare molto meglio e sta ingranando. Sfido chiunque a dire che il Tessmann di 3 mesi fa era il Tessmann di oggi. Ho visto Sigurdsson in crescita, Johnsen non ha ancora segnato ma può fare qualcosa di importante. Proveremo a rinforzare la squadra alzando il livello tecnico. Sono contento del miglioramento, e pensare che questa squadra non doveva nemmeno circolare in zona salvezza e invece siamo a +7. Io non dimentico quanto detto dai ‘grandi’ opinionisti su di noi, non dovevamo nemmeno circolare in questa categoria. A sinistra abbiamo trovato una possibilità in più. Molinaro ha la sua età e le sue problematiche. Schnegg non lo ritengo ancora pronto e farà il suo percorso”.