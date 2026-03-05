Il Milan si prepara al derby contro l'Inter di domenica 8 marzo. Il compito della formazione di Massimiliano Allegri sarà quello di riaprire il campionato, dato il grande vantaggio di cui gode la squadra di Chivu. Per impensierire quella che, oggi, può essere pacificamente considerata la squadra più forte d'Italia, sarà necessario che tutti i componenti della squadra rendano al meglio. I tifosi, soprattutto, sperano nel grande ritorno di Christian Pulisić, a secco da ben undici partite.
Christian Pulisić è stato negli ultimi anni il grande punto di riferimento nel Milan. Decisivo, costante, imprevedibile, l'americano non ha mai deluso le aspettative, anzi, è stato in diverse partite il faro di una squadra che naviga a vista. Adesso, però, dovrà fare i conti con sé stesso per ritrovare lo smalto che lo ha contraddistinto. <<< CONTINUA A LEGGERE L'AGGIORNAMENTO SU MILANISTICHANNEL >>>
