Vieira prima di Genoa-Lazio: “Futuro? Pensiamo prima alla salvezza”

Arriva al Ferraris una Lazio che deve smaltire la delusione di giovedì ma dall’altro lato i padroni di casa sono pronti a fare risultato per avvicinarsi all’obiettivo stagionale

Michele Massa 19 aprile - 16:37

Il Genoa si prepara alla sfida contro la Lazio e per Patrick Vieira è momento di conferenza stampa. Tanti gli spunti e le parole del tecnico che fa un focus anche sul suo futuro.

Vieira suona la carica in vista di Genoa-Lazio — LAZIO IN VISTA - "Abbiamo un finale di campionato molto eccitante. Iniziamo con la Lazio in casa, sono una squadra fortissima. Abbiamo visto le ultime partite che hanno giocato in Europa League, anche se hanno perso, abbiamo visto una squadra organizzata bene e con qualità. Una squadra che per me è di Champions League. Noi dobbiamo essere pronti perché loro giocheranno una partita con intensità e aggressività. La Lazio arriverà qua con rabbia e con la voglia di vincere. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra con qualità e arrabbiatissima".

SALVEZZA VICINA - “Sarà importante come a Verona. Il nostro obiettivo è avere questi punti per essere aritmeticamente sicuri di essere in Serie A. Dobbiamo essere pronti sotto l'aspetto dell'organizzazione ma non ho dubbi su questo perché abbuiamo fatto una bella settimana di lavoro".

IL PUNTO SUGLI OSPITI - “Credo che la Lazio arriverà a Genova per vincere. E' importante per loro perché vogliono andare in Champions. Noi vogliamo continuare a finire bene. Pinamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti ma l'importante è trovare il giusto equilibrio con o senza possesso. Abbiamo trovato questo equilibrio settimane fa e questo è importante".

La maledizione contro le big della Serie A e sul futuro… — ZERO VITTORIE CONTRO LE BIG - “C’è questa motivazione, però non dimentichiamo quanto siamo cresciuti come squadre e dove eravamo cinque mesi fa. Importante è avere sempre i piedi per terra, analizzare sempre la situazione e continuare a lavorare. Credo tantissimo in questo gruppo: ha sempre lavorato bene, può vincere o perdere, ma questo gruppo è stato fantastico soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento".

FUTURO? -“È sempre un piacere vedere questi commenti da parte di Blazquez, sono cose che mi fanno piacere. Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro obiettivo. È la cosa più importante. Abbiamo un Presidente che ha fatto investimenti importanti per la società perché la squadra rimanga in Serie A. I nostri tifosi ci sono sempre stati a fianco per aiutarci a rimanere in Serie A e abbiamo un gruppo di giocatori che sta lavorando davvero bene, focalizzato sul rimanere in Serie A. Per il resto c’è sempre tempo e io non voglio perdere il focus su questo aspetto"..