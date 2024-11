Zalewski elogia Mourinho: “E’ stato fondamentale per la mia crescita”

Nicola Zalewski, attualmente in ritiro con la nazionale polacca in Portogallo, ha parlato del suo momento delicato alla Roma e delle ragioni per cui è stato convocato in nazionale. Ha dichiarato che la fiducia di allenatori come Mourinho, De Rossi e Juric è stata fondamentale per la sua crescita, sottolineando come il supporto di questi tecnici sia stato cruciale. Tuttavia, ha anche espresso il desiderio di poter giocare con maggiore libertà, notando che in Italia la tattica è troppo dominante e limita il suo stile.