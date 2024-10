Zanetti, Verona: “Episodio decisivo a favore del Lecce”

Dopo la partita fra Lecce e Verona, valida per il decimo turno della Serie A, parla Paolo Zanetti, allenatore degli scaligeri

La partita fra Lecce e Verona è finita con la vittoria dei padroni di casa, grazie alla rete di Patrick Dorgu, che s'è visto annullare due gol dalla var. Con questa vittoria, il Lecce rimane ancora in piena lotta retrocessione, essendo al diciottesimo posto, con 8 punti. Il Verona, che ha terminato la partita con due espulsioni, invece è al quattordicesimo posto con 9 punti.

"Siamo scesi in campo con uno spirito diverso dopo aver preso una mazzata forte. Stavamo combattendo colpo su colpo, però poi l'episodio del gol ha spostato la bilancia a favore del Lecce": così Paolo Zanetti sintetizza la prestazione contro i salentini. "Il momento è difficile, ci riprenderemo però, perché ho visto dei segnali importanti da parte dei ragazzi. Ci sono cose da salvare e da cui ripartire".

Zanetti sa di poter essere a rischio esonero, ma glissa così certe domande: "Non ho parlato con Sogliano, per me conta solo l'Hellas, conta che dobbiamo salvarci. Questo è un momento di difficoltà, e dobbiamo pensare alcampo".