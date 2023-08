Ascoli, speciale lancio nuove maglie: omaggio alla Città e ai sei Sestieri

"Sette maglie per sette indossatori": la società marchigiana ha comunicato che sarà svelata una maglietta al giorno, da oggi, giorno del Santo Patrono Sant’Emidio, fino a venerdì 11 agosto, vigilia del debutto in Coppa Italia a Verona.

"Lo Sport non è solo un gioco - si legge nel comunicato del club marchigiano -. E’ storia, cultura, tradizione, socialità, identificazione e appartenenza". Nei giorni dedicati al Patrono di Ascoli Sant’Emidio e alla Quintana, l’Ascoli Calcio lancia le nuove sette maglie della stagione 2023/24 immergendosi nel mood quintanaro: un omaggio alla Città e ai sei Sestieri, ricordati con un dettaglio in ogni scatto fotografico. Sarà svelata una maglia al giorno, sui social network dell’Ascoli, a partire da oggi e fino a venerdì 11 agosto, vigilia del debutto in Coppa Italia al Bentegodi di Verona. Sette maglie per sette indossatori: Davide Barosi, Francesco Cozzoli, Kevin Haveri, Erdis Kraja, Giacomo Manzari, Patrizio Masini e Vincenzo Millico hanno vestito le quattro divise dei giocatori di movimento e le tre da portiere.