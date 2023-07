Bari, esordio in Coppa Italia con l’obiettivo…derby contro il Lecce

Il Bari - o come lo conoscono i suoi tifosi La Bari - aprirà la stagione al San Nicola giocando il match contro il Parma valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Nell'ultima edizione del trofeo sono stati proprio i crociati ad eliminare i pugliesi. In caso di passaggio del turno, però, i sostenitori dei biancorossi potrebbero anche avere in regalo il derby contro il Lecce - che giocherà nella stessa competizione nazionale contro il Como.

La partita si giocherebbe al Via del Mare per via di una posizione favorevole dei salentini nel ranking italiano. I tifosi sono già pronti per l'eventuale partitissima.