Antenucci al 96’ agguanta Lapadula e firma il pari alla Sardegna Arena. Saranno decisivi i 90’ del San Nicola per decidere la terza promossa in serie A,

“Abbiamo giocato contro una squadra forte e preparata, come il suo allenatore. Avremmo dovuto pareggiare prima ma sappiamo che la prossima gara sarà una battaglia. Abbiamo sofferto la fisicità del Cagliari e abbiamo tenuto poco il pallone, ma l’approccio alla gara non è stato sbagliato. Siamo cresciuti fisicamente, i segnali li vedo. Lottiamo da un anno, ora serve l’ultimo tassello per l’impresa. Io comunque sono tranquillo, so che i miei ragazzi daranno tutto”