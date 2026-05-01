Il primo maggio, oltre ad essere la festa dei lavoratori, porta con sé il peso del penultimo turno di Serie B che potrà emettere importanti verdetti in giornata. Si gioca su tutti i campi alla stessa ora e molti incontri saranno decisivi, quindi l'imperativo è "vietato sbagliare". Sicuramente appassionante e da seguire tutta d'un fiato la lotta per la promozione diretta con Venezia, Monza e Frosinone pronte a giocare rispettivamente con Spezia, Mantova e Juve Stabia. Altrettanto importante la bagarre agguerrita per un piazzamento ai play-off, ma la parte più suggestiva riguarda la disperata rincorsa alla salvezza, con tutte le squadre nei bassifondi pronte a giocarsi le proprie carte fino alla fine.

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Non ci sono ancora retrocessioni matematiche e neanche virtuali, perché ci sono ben sette squadre in otto punti e tutto può ancora succedere: uno dei confronti più suggestivi di questo turno di campionato si gioca allo Stadio San Nicola, che sarà teatro di 90 minuti sicuramente tesi con in campo il Bari e la Virtus Entella.

Tre punti per allontanare lo spettro della Serie C

I padroni di casa sono arrivati a questa sfida dopo aver disputato una stagione tutt'altro che memorabile, con soli 34 punti punti collezionati e un penultimo posto in copresenza con Pescara e Reggiana, davanti solo di un punto allo Spezia fanalino di coda. Dall'altro lato gli ospiti galleggiano a 39 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla zona play-out. Lo Stadio San Nicola è diventato recentemente teatro più che altro per i tifosi baresi, in un ambiente in cui il sentimento preponderante è la

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Bari e Virtus Entella: vincere per sperare

Non ci sono più attenuanti e non c'è più tempo:in vista dell'ultimo decisivo turno, mentre uscire sconfitti da questa sfida potrebbe risultare decisivo. Arrivati a questo punto, è impossibile fare calcoli ed è lecito attendere un match in cui ogni giocata avrà il peso della responsabilità di una retrocessione che ineluttabilmente incombe e si avvicina.sono chiamate ad una sfida in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza e non ci sarà più modo di rimediare ad eventuali errori commessi.

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