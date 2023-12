Bisoli meriterebbe la Serie A, invece viene licenziato dal Sud Tirol…

SudTirol, il ds Paolo Bravo ha spiegato così l'esonero di Bisoli: "Venuto meno l'ambiente meraviglioso di un anno fa"

di Vanni Zagnoli -

La memoria corta dei dirigenti. Pierpaolo Bisoli è licenziato dal Sudtirol. Ha portato una squadra al debutto in serie B alla semifinale playoff, avvicinando l’eliminazione del Bari. Adesso è comunque in zona salvezza, certamente da sempre non gioca bene, come Castori, ma raramente manca nei risultati. Addirittura piace alla Reggiana, se Nesta dovesse continuare a deludere.

Parlando con il ds Roberto Goretti, spiegava che per salvare il Cosenza - ci riuscì allo spareggio playout, sul Vicenza - era perfetto, l’unico. Per evitare di retrocedere come due anni fa.

Bisoli meriterebbe una squadra da salvezza in Serie A, un presidente che lo aspetti per l’intera stagione, per vedere se riesce a salvarsi anche in A, nonostante il suo calcio solo fisico e grinta, difesa, furbizia e ripartenze.

