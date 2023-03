Clamoroso al Marulla: il Cosenza senza ultras rimonta e vince il derby…dopo il novantesimo!

Bene il derby a c'è uno strappo da ricucire...

Redazione DDD

Il Cosenza ha battuto in rimonta la Reggina (2-1) con una spettacolare doppietta di Marco Nasti, entrato al 70esimo minuto, realizzata tra il 90′ e il 92′. Un micidiale uno-due che ha lasciato di stucco Inzaghi e i suoi ragazzi, che probabilmente pensavano di aver messo già in cassaforte la vittoria, dopo il gol in chiusura di primo tempo dell’ex Gori.

Il calcio è bello perché è imprevedibile

Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla vittoria del Cosenza non solo prima che le squadre scendessero in campo ma soprattutto dopo che Gori al 44′ aveva trovato il gol del vantaggio amaranto e dopo che nella ripresa il Cosenza non era riuscito a pareggiare, pur avendo avuto un paio di occasioni con D’Orazio. E i cosentini venivano dall'1-5 di Como...

La vittoria rimette alla grande in corsa il Cosenza per la salvezza. Proprio per questo il contenzioso con la curva, assente al derby calabrese per contestazione, va chiuso da parte del Cosenza calcio. E' il pensiero di molti osservatori cittadini.