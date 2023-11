Comune di Catanzaro, Zona Giallorossa per il derby: “Tifosi, rispettate le misure…!”

In occasione dell’attesissimo derby tra Catanzaro e Cosenza, in programma domenica prossima 26 novembre alle ore 16.15, l’Amministrazione comunale di Catanzaro ha attivato la Zona Giallorossa con l’abituale piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo.

Il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri, nel ringraziare per l’ormai consueto impegno il vice comandante della Polizia locale Amedeo Cardamone e l’amministratore unico di Amc Eugenio Perrone, ha invitato ancora una volta la cittadinanza a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. “L’appuntamento di domenica – ha detto – è particolarmente sentito, il derby non è una partita come tante, c’è dentro tutto il cuore delle tifoserie ed è per questo che tutti dobbiamo fare la nostra parte perché sia una festa dello sport e del colore. Un motivo in più, quindi, per rimarcare la validità delle misure che sono state finora ben recepite dai cittadinanza che, in questa particolare circostanza, dovrebbero a maggior ragione preferire il servizio pubblico messo appositamente a disposizione il giorno della partita”. Buccolieri ha ricordato che sono sempre fruibili le due grandi aree parcheggio, Sant’Antonio e Musofalo, con nuovo capolinea in via Schiavi.