Corini è il nuovo allenatore della Cremonese

Dopo l’esonero di Giovanni Stroppa è stato ingaggiato Eugenio Corini: l’ufficialità è arrivata, e l’ex centrocampista di Napoli e Chievo siederà sulla panchina della Cremonese. Ufficiale: Eugenio Corini nuovo allenatore...

Michele Bellame 9 ottobre - 15:26

Ufficiale: Eugenio Corini nuovo allenatore della Cremonese — La sconfitta col Brescia ed il pareggio col Bari sono state decisive per sollevare Giovanni Stroppa dall'incarico di allenatore della Cremonese. La squadra grigiorossa è attualmente al settimo posto in classifica, e la società ha deciso di ingaggiare Eugenio Corini come nuovo allenatore della squadra.

Il tecnico lombardo ha vinto il campionato di serie B col Brescia nel 2018/2019, per poi però essere esonerato durante il campionato successivo in massima serie. Dopo quella stagione, ha collezionato buoni piazzamenti playoff con Lecce e Brescia, nel 2022/2023. Male, invece, l'esperienza col Palermo. Corini torna in sella ad una panchina dopo un periodo di inattività di sei mesi.

Da giocatore, Corini è stato un apprezzabile centrocampista. Vanta oltre seicento presenze fra i professionisti. Ha giocato in Europa con il Palermo, e la Coppa delle Coppe ai tempi della Juve all'inizio degli anni novanta. E' stato fra gli artefici del Miracolo Chievo nei primi anni duemila, quando c'era Luigi Delneri in panchina, e giocatori come Perrotta, Luciano e Corradi.