Cosenza corre, due tribune in più per il derby: lavori e messa in sicurezza allo stadio Marulla

Il portiere del Cosenza, Alessandro Micai, a LaC: "Qui sono cresciuto. Il derby col Catanzaro? Vale sempre 3 punti". Il calciatore è stato ospite della trasmissione sportiva 11 in campo: "La fascia di capitano? È un onore per me".

Nei prossimi giorni si completerà per la messa in sicurezza anche della Tribuna B coperta Giancarlo Rao: l’obiettivo è riaprila per domenica 3 marzio, in occasione del derby con il Catanzaro (ore 16.15).