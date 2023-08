Derby lombardi, il Brescia vince e la Cremonese no: ok i ragazzini terribili della Giana Erminio…

Ritmi sostenuti per la Cremonese, che prima di affrontare il Genoa allo stadio Zini si è misurata in un test-match da derby lombardo. Ma a vincere sono stati gli avversari...

Dopo la vittoria del Brescia sul Lumezzane, altro derby lombardo nell'estate di pre-season. In campo due club dalle filosofie diverse. La Cremonese che abbina a giovani e nuove leve giocatori di esperienza in vista del prossimo campionato di B. E la Giana Erminio che è tornata in Serie C e che ha sposato integralmente la linea dei giovani.