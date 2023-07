Curva Nord Palermo solidale con Lecco e Reggina: “Ogni anno la stessa storia…”

La Curva Nord 12 del Palermo si schiera a favore di Reggina e Lecco, ancora incerte su quale categoria disputeranno l'anno prossimo a causa di vicissitudini economiche in un caso e impiantistiche nell'altro. Così, per esprimere solidarietà e vicinanza, la parte più calda del tifo rosanero si è espressa con un post chiarissimo sui social.

Ecco il testo: "Ogni anno é sempre la stessa storia, verdetti raggiunti sul campo che vengono ribaltati dai tribunali, piazze storiche che subiscono le gestioni scellerate di società incompetenti e organi federali incapaci di prevenire questo scempio calcistico che puntualmente si ripete. Ogni anno calendari con la X in attesa dei tribunali, cambi di squadre e trasferte da riprogrammare in pochi giorni (vedi Cagliari per noi in coppa), penalizzando economicamente migliaia di tifosi, decisioni prese e non prese, rinviate, ricorsi, appelli. Questo è il calcio di oggi, questo è il calcio moderno che a noi fa schifo!”.