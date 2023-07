Da Palermo a Cremona: Franco Vazquez ritrova mister Ballardini…

Cresciuto nel Barrio Parque e nel Belgrano, è proprio con i celesti di Cordoba che ha esordito nella massima divisione argentina dopo aver vinto la Primera B Nacional. La sua prima esperienza in Italia risale al 2012, quando si trasferì al Palermo. Poi la Spagna con il Rayo Vallecano, di nuovo il Palermo (anche con mister Davide Ballardini) quindi la lunga parentesi con il Siviglia durata 5 stagioni e il successivo passaggio al Parma. Trascorsi importanti che gli hanno permesso di collezionare 158 presenze nella Liga spagnola dove è andato in gol 21 volte, 87 in Serie A con 18 gol e 88 in Serie B con 29 reti all’attivo.