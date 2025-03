Derby calabrese, il post partita: umori diversi per Caserta e Tortelli

Il derby calabrese è di tinta giallorossa. Nel match di serie B fra Catanzaro e Cosenza , sono stati i primi a portarsi a casa la massima posta in palio. Il risultato è schiacciante: 4-0 a favore. Questo risultato, consente al Catanzaro di rimanere sempre agganciato al treno playoff, mentre il Cosenza è sempre più ultimo in classifica. Nella sala stampa, gli umori sono totalmente diversi per i due allenatori. Caserta e Tortelli hanno spirito e classifica diverse.

Fabio Caserta (Catanzaro): "Il giorno più bello da quando sono arrivato"

L’allenatore giallorosso Fabio Caserta ha dichiarato: "Non mi dovevo prendere nessuna rivincita. Sono felice perché abbiamo regalato un grande spettacolo al nostro pubblico. Sognavo una prestazione del genere, ma non me l’aspettavo. È il giorno più bello da quando sono arrivato a Catanzaro. Il gol lampo ha cambiato tutto. Il Cosenza ha fatto un buon primo tempo, ma il gol lampo a inizio ripresa ha condizionato la partita". Sul futuro: "Puntiamo ai play off. Dobbiamo continuare a pensare ai play off. Ho un gruppo fantastico, mi riempie d’orgoglio lavorare con questi ragazzi. Dedico la vittoria a loro e alla società, soprattutto al presidente. Una serata speciale. Ringrazio il pubblico che ci supporta sempre. Ilie ha dimostrato le sue qualità oggi, nonostante le iniziali difficoltà di ambientamento".