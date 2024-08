Derby con lo Spezia, Inzaghi lancia la sfida: “Voglio abbattere il tabù”

Le due curve infatti sono esaurite e si prevedono oltre 8000 spettatori. Tutto questo per il derby Pisa-Spezia, 1' giornata di B, questa sera sabato 17 agosto.

Lo Spezia, al netto della forte rivalità, forse in questo momento può essere considerato un passo indietro rispetto ai nerazzurri pisani. Inzaghi però mantiene la calma: "Sarà molto bello giocare di fronte al nostro pubblico e questo rappresenta un bel vantaggio. E’ una gara sentita e sono certo che assisteremo ad una grande partita. Noi vogliamo dare vita ad una bella prestazione. Dopo un mese di preparazione non saremo ancora perfetti, ma anche il nostro ultimo allenamento è stato incredibile. Ho visto una eccezionale intensità e un’applicazione che mi rende orgoglioso di lavorare con questi ragazzi. La forza dello Spezia sta nella continuità del suo allenatore. D’Angelo è una persona che stimo umanamente ma è anche un grande tecnico. Non l’ho mai battuto in campionato? Meglio, i tabù sono fatti per essere infranti".

Quasi 1500 presenti dalla Liguria, "con o senza biglietto", come annunciato dai tifosi spezzini...

"Il Pisa è molto forte, sarà una partita dura, ma abbiamo le possibilità per mettere in difficoltà gli avversari. Felice per la vicinanza dei nostri tifosi". Questa la sintesi del pensiero di mister Luca D’Angelo alla vigilia del derby di stasera, all’Arena Garibaldi.

Spezia, un mercato diverso secondo D'Angelo: "Il Pisa ha speso 10 milioni? Ha fatto una campagna acquisti intelligente perché è stata mantenuta l’ossatura della squadra della scorsa stagione e inseriti giocatori molto forti. Per quanto riguarda lo Spezia, con la partenza di Verde il livello tecnico si è abbassato, però con l’arrivo di Soleri siamo cresciuti in fisicità. Per il resto la squadra è quella della passata stagione".

