Derby del Lario, ci siamo quasi: Como-Lecco in sospeso fino al Consiglio di Stato…

Al momento sia Lecco che Brescia però non scenderebbero in campo al via del campionato che secondo quanto chiesto dalla Lega B dovrebbe partire, come da calendario, il 18 agosto con le X e Y al loro posto.

Fino ad allora anche l'atteso derby Como-Lecco in programma alla terza giornata di campionato, proprio per mercoledì 29 agosto, resta sospeso.

Per il momento è stato confermato, dunque, il derby del Lario in serie B per la prossima stagione, con l'andata al Sinigaglia e il ritorno al Rigamonti di Lecco, ma per l'appunto la Reggina si rivolgerà al Consiglio di Stato per cui il campionato di Serie B dovrebbe partire con questa incertezza.