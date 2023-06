Derby ma senza ossessioni: il direttore comasco Sallusti tende la mano al Lecco…

Sallusti, però, spera di vedere il derby del Lario nella stessa categoria: "Lo verrò a vedere di sicuro e me lo auguro veramente. Vista da fuori, pur non seguendo da vicino, la situazione è talmente surreale che si stenta a crederci. Evidentemente qualcuno, anche nella società, si è fidato di promesse che venivano da quell’ambiente che non sono state rispettate. Perché il Lecco non deve andare a giocare a Monza, per esempio? Il mio amico Galliani, davanti al quale mi inchino, non si capisce perché debba aver fatto questa cosa. Ma ci sono stati molti non detti, in questa faccenda".