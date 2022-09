Derby umbro, gli ultras del Perugia disertano la sfida

Il Liberati di Terni sarà un inferno per il derby in programma tra la Ternana ed il Perugia e - nonostante lo stadio si proietta verso un pienone d'altri tempi - una sorpresa poco piacevole colpisce il Grifo in vista del derby di domenica 18 settembre alle 16.15.

Quando l'ideale per la propria corrente di pensiero supera anche la passione per il derby, certe decisioni sono irreversibili. Il tifo organizzato del Perugia - per l'ennesima volta - non seguirà la squadra in trasferta nella partitissima.