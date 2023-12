Fattore Seculin, Modena 2 derby 4 punti: grazie tante anche al portiere…

Andrea Seculin, portiere del Modena, ha dimostrato di essere una garanzia in campo con due grandi prestazioni nei derby contro Parma e Reggiana, parando anche un rigore al Tardini. Risultati: Parma-Modena 1-1 e Modena-Reggiana 2-1...

Due derby sul filo del rasoio, in entrambi i casi Modena in vantaggio. Poi la reazione avversaria, gli attacchi verso la propria porta. E tante parate...

Per Andrea Seculin è stato così in due derby emiliani due di fila, sia nell'1-1 del Tardini contro il Parma che nel vittorioso 2-1 del Braglia contro la Reggiana.

Al 33enne ex Fiorentina ed ex Sampdoria fra le altre, titolare al posto dell'infortunato Riccardo Gagno, è stat rinnovato in estate il contratto fino al giugno 2024 e lui sta ripagando il tecnico Bianco e il Modena a suon di parate.