Feralpisalò, presentata prima maglia: il design è un ritorno al passato…

La società lombarda ha svelato la divisa che indosseranno i Leoni del Garda nella stagione d’esordio in B. Il kit richiama la prima livrea del 2009, quella della fusione tra Salò e Lonato con il verde e il blu affiancati in verticale

“Per la nostra prima volta, una nuova seconda pelle”. La Feralpisalò ha presentato così, a Borgo Glazel in Val Camonica, l’Home Kit per la stagione 2023/2024.

L’uniforme, che accompagnerà i Leoni del Garda nella prima e storica avventura in Serie B, è firmata per il terzo anno consecutivo da WeArlequin, la startup verdeblù che autoproduce l’abbigliamento, tutto made in Italy: un inedito per il calcio italiano.

Il design è un ritorno al passato, in quella che è senza dubbio una storia breve ma densa. E richiama la prima livrea del 2009, quella della fusione tra Salò e Lonato con il verde e il blu affiancati in verticale. Restano i leoni sulla spalla destra e le maniche invertite. Retro verde, pantaloncini e calzettoni blu.

Nei prossimi giorni, pronti per il debutto il kit Away, dedicato all’azienda casa madre a cui è stato associato l’hashtag-claim della stagione, #NonSiScordaMai e la Third, con un messaggio d’amore al territorio e, nello specifico, alla Valle Camonica, la valle dei segni. Per sottolineare una chiara volontà, anche in B: essere #CapaciDi lasciare il segno.