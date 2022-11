Il derby dei Grifoni, lo stadio di Perugia non basta ai genoani: dateci una tribuna in più…

Domenica 27 novembre alle 15 per il Genoa è in programma l’importantissima sfida contro il Perugia di Castori e, nonostante i soli due punti conquistati nelle ultime tre partite, i tifosi rossoblu non faranno mancare il loro supporto alla squadra. Come comunicato sul sito della società umbra, sono stati messi in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Renato Curi” ma, in pochissimi minuti, sono andati esauriti.