“I tifosi del Bari hanno pagato con banconote false”, la denuncia del gestore del bar del Lecco

La denuncia arriva da Marco Valsecchi, gestore del bar dello stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco. Le parole di Valsecchi a La Provincia, riportate da Antenna Sud: "Per gran parte della partita hanno comprato solamente bottigliette d’acqua dal costo di un euro con banconote da 20 euro, in modo da avere indietro i 19 euro di resto. Questo giochetto ci ha insospettito, abbiamo guardato meglio le banconote e abbiamo notato che erano false. A metà secondo tempo abbiamo chiuso il bar del settore ospiti. Per chi lavora tutto il giorno è umiliante avere a che fare con personaggi del genere". I tifosi del Bari avrebbero speso in totale 600 euro con banconote false.

Una situazione assurda, ma non è la prima volta che succede. Bisogna, infatti, tornare indietro di qualche mese, precisamente in occasione della finale playoff di ritorno di Serie C contro il Foggia: "È la seconda volta che ci accade, in precedenza era successo in occasione della finale playoff di ritorno contro il Foggia. In quel caso, però, chi lavorava nel settore ospiti è stato vittima di atteggiamenti molto aggressivi e per questo abbiamo dovuto chiudere il bar a un’ora dall’inizio della partita. Quindi se ci sono ancora tifosi ospiti che si lamentano perché sono rimasti senza birra per tutta la partita, adesso sanno perché. I tifosi del Bari non hanno creato nessun problema, erano tanti e la quasi totalità ha consumato tanto e pagato regolarmente. Purtroppo però fanno notizia solo personaggi del genere".