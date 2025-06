Ignazio Abate è il nuovo allenatore della Juve Stabia

Dopo l'eccellente esperienza di Guido Pagliuca, sarà bello e difficile mantenere lo stesso standard delle ultime due stagioni. Ad Abate, il compito di mantenere alta l'asticella. Di origini beneventane, ha iniziato la carriera proprio nel Napoli, quando giocava in serie C. Poi, Piacenza, Modena, Empoli e Torino, fino a diventare una bandiera del Milan, rimanendovi per nove stagioni. Ha vestito anche la maglia della nazionale, per ventidue volte, siglando una rete in amichevole contro la Germania nel 2013.