Il Bari celebra Di Cesare: dice addio al calcio giocato

Il Bari saluta il suo capitano: dopo 235 partite, 21 gol e due campionati vinti con i galletti, per Di Cesare è giunta l'ora di appendere gli scarpini al chiodo. Cerimonia d'addio il 31 luglio al San Nicola nel test contro la Salernitana.

Saluterà la sua passione che per lunghi anni è stata professione. Valerio Di Cesare, darà l'addio al calcio davanti al pubblico del San Nicola esattamente tra 7 giorni: mercoledì 31 luglio alle 20.30. Una gara amichevole tra Bari e Salernitana che celebrerà l'uomo e il calciatore o meglio il difensore, che a 41 anni la scorsa stagione , ha siglato pure uno dei tre gol decisivi nel playout a Terni contro la Ternana .

Un vero capitano dunque, che chiude una carriera ricca di soddisfazioni. Triplice fischio dopo 235 presenze e 21 gol, insieme a due campionati vinti con i galletti e quasi 500 partite tra i professionisti. In carriera ha vestito anche le maglie di Parma, Vicenza, Torino, Avellino, Catanzaro, Albinoleffe e Mantova. E adesso? Il suo futuro probabilmente sarà dietro alla scrivania e studierà da direttore sportivo.

Protesta social

Dovrà essere una serata di festa, ma i tifosi del Bari in queste ore stanno protestando sui social. Il caos riguarda il prezzo del biglietto. In tanti, ritengono eccessivo pagare per un’amichevole e un addio al calcio, 12 euro.