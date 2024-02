Il Como inverte la tendenza: vinto il secondo derby lombardo stagionale

Il gol decisivo per il Como nell'1-0 sul Brescia lo ha segnato l'ex leccese Gabriel Strefezza: “Sono contentissimo, ma l’importante è aver conquistato questa vittoria, soprattutto per la classifica. Il Como può arrivare in A? La Serie B è davvero difficile, ci sono tante squadre in pochi punti. Dobbiamo sempre migliorare, ma la squadra c’è: siamo sulla strada giusta".