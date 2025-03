Il derby calabrese è giallorosso: il Catanzaro vince 4-0 col Cosenza

Il derby di Calabria è ancora una volta giallorosso. Il Catanzaro si impone con un netto 4-0 sul Cosenza in un match della 30ª giornata di campionato che conferma il momento di forma delle Aquile e condanna ulteriormente i Lupi, sempre...

Michele Bellame Redattore 16 marzo - 20:43

Il derby di Calabria è ancora una volta giallorosso. Il Catanzaro si impone con un netto 4-0 sul Cosenza in un match della 30ª giornata di campionato che conferma il momento di forma delle Aquile e condanna ulteriormente i Lupi, sempre più vicini alla Serie C. Una partita a senso unico, soprattutto nella ripresa, con i padroni di casa che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mentre il Cosenza ha mostrato troppe lacune, sia in fase difensiva che offensiva.

Primo tempo: Iemmello sblocca il match — La partita inizia con un brusco stop dopo soli due minuti a causa del malore di uno spettatore in curva Massimo Capraro. Dopo l’intervento dei paramedici, la gara riprende. Le due squadre si studiano, con poche azioni pericolose nei primi quindici minuti. Al 20’, però, il Catanzaro passa in vantaggio: Quagliata mette in mezzo un cross dalla sinistra, Situm aggiusta la palla per Iemmello, che di prima intenzione batte Micai con un preciso strike. 1-0 per le Aquile.

Il Cosenza prova a reagire: al 23’ Mazzocchi sfiora il palo con un tiro da fuori area, mentre al 31’ Caporale costringe Pigliacelli a una difficile deviazione in corner. Al 38’, però, è ancora il Catanzaro a sfiorare il raddoppio: dopo una serie di passaggi rapidi, Iemmello tenta dal limite, ma il pallio finisce appena sopra la traversa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo: Poker giallorosso — La ripresa è un monologo del Catanzaro. Dopo soli 30 secondi, Pompetti raddoppia con un tiro di sinistro da posizione defilata, che lascia Micai senza possibilità di intervento. 2-0 e partita sempre più in discesa per le Aquile.

Il Cosenza prova a reagire, ma senza creare grandi pericoli. Al 52’, Biasci sfiora il gol con un tiro rasoterra dal limite, ma il pallone esce di poco a lato. Pochi minuti dopo, al 56’, arriva il terzo gol: Bonini, servito alla perfezione da Ilie, firma un preciso piattone che si insacca in rete. 3-0 e partita ormai chiusa.

Il Catanzaro non si ferma e al 67’ arriva il poker: Bonini crossa al bacio per Coulibaly, che di testa batte Micai per il definitivo 4-0. Nei minuti finali, le Aquile gestiscono il possesso palla, mentre il Cosenza, ormai rassegnato, attende il triplice fischio.