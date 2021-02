Il derby dei Birindelli, il gol di Samuele contro la squadra di papà Alessandro

Nella sfida terminata 1-1 tra Pisa ed Empoli il gol dei padroni di casa porta la firma di Samuele Birindelli. Un Derby in famiglia considerando le 118 partite con gli Azzurri di papà Alessandro

Il Derby toscano tra Pisa ed Empoli è terminato con il punteggio di 1-1. Un pareggio firmato dai gol di Samuele Birindelli per i padroni di casa e Szymon Zurkowski per gli ospiti. In particolare ha destato molta attenzione il gol e la prestazione di Birindelli, fresco di rinnovo.